Comment faire un cappuccino maison



Vous vous demandez comment faire un cappuccino maison ? Expresso, lait chaud et mousse de lait : vous devez probablement aimer ces ingrédients si le cappuccino est votre boisson à base de café préférée. Et si vous avez ces ingrédients à la maison en plus d’une machine expresso, vous pouvez en savourer un tous les matins. Il est temps de devenir votre propre barista en apprenant comment faire un cappuccino maison avec une machine à expresso. Laissez-nous vous guider avec cette recette de cappuccino maison et nos meilleurs conseils pour bien fouetter le lait et obtenir une mousse de lait parfaite. C’est parti !