Soyons honnête : une mousse de lait peut sublimer ou ruiner votre tasse de café. Beaucoup pensent que la mousse est la meilleure partie dans un cappuccino ou un latte. Le goût doux, léger et crémeux du lait, combiné à l’intensité d’un expresso est la parfaite combinaison. C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre comment faire mousser du lait et quel lait mousse le mieux si vous voulez réussir vos boissons au café et au lait à la maison.



Cet article vous aidera à préparer une mousse de lait maison. Une fois que vous avez maîtrisé le sujet, vous deviendrez un vrai barista en un rien de temps. Que ce soit pour découvrir quel lait mousse le mieux ou comment faire une mousse de lait à la main ou avec une machine automatique, poursuivez votre lecture pour connaître les différentes méthodes pour réussir votre couche de lait que ce soit pour votre cappuccino, latte ou macchiato.