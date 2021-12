Un extracteur de jus lent est, comme son nom l’indique, un extracteur de jus à rotation lente. Il s’agit en réalité d’un presse-agrumes dans une version plus performante. En effet, cet appareil électroménager coupe les fruits et légumes en petits morceaux et en extrait tout le jus. L’extracteur de jus Philips possède une technologie Micromasticating qui permet de conserver et déguster jusqu’à 90% des fruits et légumes extraits.



Les centrifugeuses classiques possèdent des lames tranchantes à rotation rapide - parfois à plus de 20 000 rotations par minute - pour extraire le jus des fruits coupés en morceaux. Contrairement aux extracteurs de jus à vitesse lente qui possèdent une vitesse de rotation peu élevée, entre 30 et 200 rotations par minute.



La friction des lames d’une centrifugeuse, même d’une centrifugeuse à extraction lente, génère de la chaleur et cela entraîne la destruction des vitamines, minéraux et nutriments de vos fruits et légumes. Voici la principale différence entre les extracteurs de jus et les centrifugeuses lentes. Ces dernières ajoutent également de l’oxygène durant l’extraction ce qui amène à une oxydation plus rapide et donc une perte de nutriments.



Ainsi, les extracteurs de jus à rotation lente offrent plus de jus avec une teneur en vitamines, minéraux et autres nutriments plus élevés. Non seulement le jus est meilleur pour la santé mais en plus il a meilleur goût !