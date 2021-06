Un latte est très similaire à un cappuccino : les deux contiennent du café expresso, du lait chauffé à la vapeur (ou lait fouetté) et de la mousse de lait. La principale différence entre un latte et un cappuccino est dans la quantité de lait. Si vous vous êtes déjà demandé « c’est quoi un cappuccino ? » et quelle est la différence entre un latte et un cappuccino, voici tout ce qu’il faut savoir et comment les préparer :

Le latte est préparé avec une simple ou une double dose d'expresso avec le double de lait chauffé à la vapeur et une fine couche de mousse de lait, tandis que le cappuccino a plus de mousse.

Pour préparer un latte, mettez votre café expresso dans une tasse, faites chauffer le lait à la vapeur et versez-le sur l’expresso, comme pour un café au lait.

Vous préférez préparer un cappuccino bien mousseux ? Ajoutez votre expresso dans une tasse, versez doucement le lait chaud vers les côtés et ajoutez une épaisse couche de mousse de lait à la cuillère pour obtenir 1/3 expresso, 1/3 lait fouetté, 1/3 mousse de lait.



Vous voulez essayer vous-même ? Nous avons tous les détails pour préparer un parfait cappuccino chez soi.



Conseil : pour bien préparer un cappuccino ou un latte, tout réside dans la façon de faire chauffer le lait à la vapeur. Pour un cappuccino, faites chauffer le lait avec l’embout au niveau de la surface du lait pour faire plus de mousse. Pour un latte, placez l’embout à vapeur au fond du pot de lait pour lui donner moins de mousse et une consistance plus légère.