Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats

Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet. Voir tous les avantages