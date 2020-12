Solutions informatiques de diagnostic

Vous souhaitez faire évoluer votre système et vos pratiques dans un environnement en pleine évolution ? Vous aimeriez engager une démarche de numérisation de votre activité sur l'ensemble du parcours patient ?



Notre engagement pour vous aider à atteindre vos objectifs

Notre but est de vous aider à atteindre vos objectifs. Comme vous, nous évoluons constamment.



Chez Philips, nous développons des solutions pour répondre aux enjeux de prise en charge d'aujourd'hui et de demain, en gardant toujours à l'esprit notre quadruple objectif : faire progresser la santé, transformer l'expérience patient, améliorer l'expérience des équipes et optimiser les investissements en santé.

Pour réussir, vous avez besoin de fonctionner par étape. En établissant un partenariat avec Philips, vous pouvez accéder à un ensemble modulaire d’offres logicielles et informatiques avancées afin de soutenir votre stratégie et de vous aider à atteindre vos objectifs à votre propre rythme. Nous innovons pour répondre à des objectifs précis ; nous vous fournissons ainsi des solutions intégrées visant à soutenir votre établissement hospitalier dans son évolution. Nous sommes fiers de collaborer avec vous, de vous fournir une base informatique solide pour une prise en charge sans interruption, et de vous aider à tirer le meilleur parti des informations à votre disposition.