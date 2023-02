Échocardiographie

EPIQ CVx



La solution d’échocardiologie dédiée EPIQ CVx offre des fonctionnalités améliorées. Elle vous permet de dispenser des soins de qualité grâce à une puissance de traitement augmentée, une imagerie de qualité avec des détails plus nets & et plus précis et une optimisation de l’efficacité des examens, complétées par les fonctionnalités de quantification éprouvées et fiables d’Ultrasound Workspace.