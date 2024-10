Enterprise Viewer

Oubliez les obstacles liés à la technologie, à la localisation et même à la mobilité pour améliorer les prestations de soins et offrir une meilleure expérience de soins grâce à une collaboration interactive, des outils intuitifs d’analyse et de comparaison et un accès d’entreprise. Activez un accès instantané et sécurisé aux images, documents, demandes et rapports médicaux avec Philips Enterprise Viewer, notre visionneuse d’entreprise indépendante du fournisseur et zero-footprint, qui se connecte aux dossiers patients existants pour fournir des solutions d’accessibilité et de partage des données cliniques.