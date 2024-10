PerformanceBridge 5.0 Plate-forme informatique opérationnelle

PerformanceBridge * offre une gamme intégrée et évolutive de services, d’outils et d’accompagnement permettant aux services hospitaliers d’améliorer leurs performances et d’élaborer un programme d’amélioration continue. Il est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts, tout en mettant l’accent sur la qualité, les performances et la valeur. PerformanceBridge est une plate-forme Web d’analyse de données en temps réel qui regroupe des données provenant de plusieurs sources, telles que vos systèmes SIH, SIR, PACS et financiers.