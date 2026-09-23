Kit de démarrage pour consommables réutilisables. Ce kit pratique contient : un brassard pour adulte Easy Care M4555B ; une tubulure d’interconnexion pour PNI pour adulte/enfant M1599B, 3 m ; un capteur de SpO2 réutilisable pour adulte M1191BL ; des électrodes ECG à support mousse pour adulte 40493E (quantité : 30). Il contient également des câbles patient ECG M1668A (5 fils) ou un M1669A (3 fils) et des jeux de fils d’électrodes M1971A (5 fils) ou M1672A (3 fils). Tous les câbles ECG sont à codage couleur CEI.
Caractéristiques
Kit de démarrage (mesures)
Kit de démarrage (mesures)
Caractéristiques
Informations sur le produit
Type de produit
Accessoires
Certification CE
oui
Dimensions du produit
10 x 10 x 10 cm
Poids
1,15 kg
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
oui
Conditionnement
Kit de produits divers
Stérile ou non stérile
Non
Avertissement
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
Kit de démarrage avec consommables réutilisables pour adulte | Philips - Philips