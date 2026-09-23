Kit de démarrage pour consommables réutilisables. Ce kit pratique contient : un brassard pour adulte Easy Care M4555B ; une tubulure d’interconnexion pour PNI pour adulte/enfant M1599B, 3 m ; un capteur de SpO2 réutilisable pour adulte M1191BL ; des électrodes ECG à support mousse pour adulte 40493E (quantité : 30). Il contient également des câbles patient ECG M1668A (5 fils) ou un M1669A (3 fils) et des jeux de fils d’électrodes M1971A (5 fils) ou M1672A (3 fils). Tous les câbles ECG sont à codage couleur CEI.