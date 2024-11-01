Avec connecteur ECG à 12 broches, permettant de brancher un jeu de 3 fils de télémétrie sur un moniteur patient IntelliVue. Ce câble peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI. 1 câble patient par sachet. Longueur : 2,7 m. Remplace les anciens modèles de câbles patient suivants : M1500A, M1510A, M1540C, M1550C, M1560C et M1570C. À utiliser avec les nouveaux jeux de fils suivants : M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A et M1626A. Étiquettes AAMI et CEI incluses.
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Les câbles tronc pour ECG sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés à la surveillance des ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2025
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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