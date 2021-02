Avec connecteur ECG à 12 broches, permettant de brancher un jeu de 3 fils de télémétrie sur un moniteur patient IntelliVue. Ce câble peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI. 1 câble patient par sachet. Longueur : 2,7 m. Remplace les anciens modèles de câbles patient suivants : M1500A, M1510A, M1540C, M1550C, M1560C et M1570C. À utiliser avec les nouveaux jeux de fils suivants : M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A et M1626A. Étiquettes AAMI et CEI incluses.