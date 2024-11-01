Termes recherchés

3-lead ECG AAMI/CEI, 2,7 m

Câble patient

Trouver des produits similaires

Avec connecteur ECG à 12 broches, permettant de brancher un jeu de 3 fils de télémétrie sur un moniteur patient IntelliVue. Ce câble peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI. 1 câble patient par sachet. Longueur : 2,7 m. Remplace les anciens modèles de câbles patient suivants : M1500A, M1510A, M1540C, M1550C, M1560C et M1570C. À utiliser avec les nouveaux jeux de fils suivants : M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A et M1626A. Étiquettes AAMI et CEI incluses.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble par paquet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A, M1626A
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 3
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Voir toutes les caractéristiques
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble par paquet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A, M1626A
  • Les câbles tronc pour ECG sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés à la surveillance des ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2025
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler