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Reusable adult SpO₂ glove sensor with long cable

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Fiche technique

Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Doigt
Compatibilité du câble adaptateur
  • N/A
Poids patient recommandé
  • > 50 kg
Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Type de produit
  • Capteur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,250 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Doigt
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Doigt
Compatibilité du câble adaptateur
  • N/A
Poids patient recommandé
  • > 50 kg
Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Type de produit
  • Capteur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,250 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
  • Le capteur SpO2 souple pour doigt adulte Philips est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage de la SpO2. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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