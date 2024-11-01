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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,180
kg
Conditionnement
1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M1669A
Le jeu de brins 3 fils Philips est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la prise de mesure dans le cadre d'un examen ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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