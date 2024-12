Un rasage de près confortable

Grâce au rasoir électrique 100 % étanche Series 3000X de Philips, obtenez un rasage net et confortable à un bon rapport qualité-prix. Les 27 lames PowerCut auto-affûtées, l'utilisation sur peau sèche ou humide et la tondeuse rétractable rendent le rasoir facile à utiliser et toujours fiable.