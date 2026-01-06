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SH30Têtes de rasage de rechange

SH30/50

4
| (51) Avis
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En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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  • Lames PowerCut

  • Compatibles avec les rasoirs série S1000, S2000 et S3000

  • Compatibles avec les rasoirs série S5000 de forme arrondie

Rasage impeccable et fiable

Rasage impeccable et fiable

Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Pour les rasoirs Series 1000, 2000, 3000 et 5000 de forme arrondie

Pour les rasoirs Series 1000, 2000, 3000 et 5000 de forme arrondie

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Têtes de rasage faciles à remplacer

Têtes de rasage faciles à remplacer

1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Replacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

51

Avis

06/01/2026

France

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Acheteur vérifié

Pour

C'est comme ci le rasoir était neuf.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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05/06/2025

France

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Acheteur vérifié

Têtes de rasage efficaces

Très bon produit, efficace. Rasage de près et rapide.

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09/10/2024

France

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Acheteur vérifié

très bien

recommander fortement très bonne qualité aucun équivalent

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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