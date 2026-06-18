Payez plus tard avec Klarna
S1141/00
Ce produit
Shaver 1000 Series
Rasoir électrique à sec
39,99 €
SH30
Têtes de rasage de rechange
29,99 €
39,99 €
39,99 €
Rasoir électrique
Lames PowerCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Ouverture d'une simple pression
Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.
Les têtes flottantes s’inclinent dans quatre directions pour maintenir un contact régulier avec votre peau et la protéger des irritations et des coupures.
Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.
4.0
sur 5
1059
Avis
calor_sim
18/06/2026
France
Acheteur vérifié
Très satisfait
Pour
Leger
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Date of Use 2026-06-01
Finlay
10/02/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent produit qualité/prix
c'est mon premier rasoir électrique, fait le job prévu lors de l'achat. Facile d'utilisation et de nettoyage. Un peu plus d'autonomie et c'était parfait.
Pour
maniable, facile nettoyage et rase parfaitement
Contre
un très très léger manque d'autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Pat 54
01/02/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit pratique et léger
Le produit et excellent rasage léger et pratique sa recharge en usb
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.