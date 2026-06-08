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Ce produit
Shaver 3000 Series
Rasoir électrique 100 % étanche
69,99 €
SH30
Têtes de rasage de rechange
29,99 €
69,99 €
69,99 €
Têtes 5D Pivot & Flex
Lames PowerCut
Rasage sur peau humide ou sèche
Système de rasage antirouille
Flexible, la tête pivote dans cinq directions et suit ainsi toutes les courbes de votre visage, coupant juste au-dessus du niveau de la peau pour un rasage net et confortable, même sur les peaux sensibles.
Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.
Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.
4.2
sur 5
2047
Avis
82%
recommandent ce produit
J-Mi
08/06/2026
France
Acheteur vérifié
Bon produit
bon produit . La durée de la batterie est bonne , il n'y a pas de chargeur c'est le seul défaut du rasoir.
Pour
Bon rasage , bon résultat.
Contre
il manque le chargeur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-01
Captaine
20/04/2026
France
Acheteur vérifié
Lames
Parce que ma commande de lame pour rasoir a été reçu dans les delais.
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche
tidré
20/02/2026
France
Acheteur vérifié
ce probuit est parfait pour moi
coupe tres bien ,bonne tenue en main, tres beau desing !
Pour
coupe tres bien bonne prise en main ,beau desing
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.