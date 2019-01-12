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Arrêté

Casque avec Micro

SHL3065WT/00

4.1

| (25) Avis | 91% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Basses claires et puissantes

Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.

Voir tous les avantages

Casque Arceau avec Micro

Basses claires et puissantes

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant

Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

25

Avis

91%

recommandent ce produit

1

12/01/2019

Italia

Italia

Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.

Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HU4706/11 Umidificatore d'aria

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HU4706/11 Umidificatore d'aria

14/02/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottima qualità

Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HU4706/11 Umidificatore d'aria

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HU4706/11 Umidificatore d'aria

10/05/2016

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualita prezzo

Ho approfittato di una scontistica speciale e sono molto soddisfatto dell'acquisto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3065BK Headphones with mic

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