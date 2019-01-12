Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.