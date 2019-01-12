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Arrêté
SHL3065BK/00
Basses claires et puissantes
Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.
4.1
sur 5
25
Avis
91%
recommandent ce produit
TREEMME86
12/01/2019
Italia
Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.
Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Umidificatore d'aria
Oui, je recommande ce produit
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pcalleg
14/02/2017
Italia
Acheteur vérifié
Ottima qualità
Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HU4706/11 Umidificatore d'aria
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Cybercip
10/05/2016
Italia
Ottimo rapporto qualita prezzo
Ho approfittato di una scontistica speciale e sono molto soddisfatto dell'acquisto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3065BK Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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