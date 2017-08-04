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Arrêté
SHL3060WT/00
Basses claires et puissantes
Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.
4.2
sur 5
12
Avis
92%
recommandent ce produit
cafeTière3
04/08/2017
France
très bien
La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3060BK Casque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3060BK Casque
Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3060BL Auriculares
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3060BL Auriculares
JorgePerrone
10/02/2017
España
Excelentes auriculares
Auriculares muy bien diseñados, para un uso prolongado sin herirte los odios debido a ser ligeros y contar con unas almohadillas de muy buena calidad lo que nos proporciona confort mientras disfrutamos de un sonido de muy buena calidad, gracias a sus bajos muy bien logrados, una de las mejores compras superando a otros auriculares(mas caros) de otras marcas ampliamente. Muy feliz
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3060BL Auriculares
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3060BL Auriculares