Une routine simple à adopter pour toutes les tétées
Chauffe rapide, sûre et uniforme associée à une stérilisation sans produits chimiques qui élimine 99,9 % des bactéries².
C'est l'heure du repas de bébé ? Préparez-le rapidement et en toute sécurité
Chauffe uniformément en seulement 3 minutes
C'est l'heure du repas ? Notre technologie réchauffe en douceur pour éviter la formation de points chauds, sans compromettre la rapidité.
Décongelez et maintenez aussi au chaud
Décongelez rapidement le lait et les aliments pour bébé et maintenez-les au chaud à la bonne température pendant 60 minutes maximum.
Compatible avec les biberons et les petits pots pour bébé
Conçu pour s'adapter à la plupart des grandes marques de biberons. Et lorsque votre bébé passe à la diversification, il décongèle et chauffe également les petits pots pour bébé.
Stérilisateur et sèche-biberon Premium
Stérilisez, séchez et rangez
Tout est prêt pour la prochaine tétée de votre bébé dans 40 minutes. Le stérilisateur et sèche-biberon Premium utilise des jets d'air filtré pour sécher les biberons avant de s'éteindre. Rapide et hygiénique, le stérilisateur élimine 99,9 % des germes² pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.
Chauffez et stérilisez facilement pour des repas apaisés
Pourquoi la stérilisation des biberons est-elle importante ?
La stérilisation élimine les germes nocifs des biberons, des tire-laits et des sucettes, afin de préserver la sécurité et l'hygiène des repas de bébé.
Puis-je réchauffer le lait maternel en toute sécurité ?
Les chauffe-biberons chauffent doucement le lait, de façon uniforme et à la température du corps, afin de préserver les nutriments et d'éviter la surchauffe : les repas de bébés sont sûrs et offrent un moment d'apaisement.
Est-il également adapté aux petits pots ?
Vous pouvez également utiliser le chauffe-biberon pour décongeler ou réchauffer les petits pots de bébé en douceur : idéal lorsque votre bébé commence la diversification.
Et pour le nettoyage ? Stérilisez-le naturellement à la vapeur
Rapides et pratiques
Stérilisez en quelques minutes. Conservez le contenu stérilisé pendant 24 heures en maintenant le couvercle sur votre stérilisateur électrique.
Conception compacte
Son format compact s'adapte à la plupart des plans de travail. Il peut contenir jusqu'à 6 biberons et bien plus encore.
Chez vous ou en déplacement
Les stérilisateurs électriques puissants offrent une solution complète pour votre maison. Les stérilisateurs et sachets de stérilisation pour micro-ondes sont pratiques et s'utilisent partout et à tout moment.
Accompagner les mamans dès le premier jour. Téléchargez l'application Grossesse⁺
Grossesse⁺ vous accompagne dès le début pour mieux planifier, vous informer et partager les soins. Retrouvez des informations quotidiennes sur la grossesse, l'alimentation, l'activité physique et l'accouchement, ainsi que des images numérisées illustrant le développement de bébé.
¹Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
²Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.