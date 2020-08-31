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SCF358/00
Économisez 10%
Chauffe uniformément sans points chauds
Réchauffage rapide et mode de décongélation
Convient pour le lait et les aliments pour bébé
Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.
Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.
Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.
Récompenses
3.9
sur 5
239
Avis
yavar
31/08/2020
France
Partie de promotion
Chauffe Biberon rapide & Design
Un accessoire bébé qui reste sur notre plan de travail toute la journée se doit d’être aussi fonctionnel qu’esthétique. Ce produit de très bonne qualité, performant se laisse aisément sur le plan de travail. Il chauffe rapidement et simplement le biberon. Autant dire qu’avec le rush de la rentrée, il nous convient parfaitement.
Pour
Rapide, beau
Contre
N/a
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
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Pocedchloe
29/08/2020
France
Partie de promotion
Rapide
J’ai adorer se chauffe biberon étant parti en vacance juste après l’avoir reçu j’étais très heureuse de l’avoir pour ma fille . Très beau design, simple d’utilisation, chauffe rapidement. Génial tout simplement
Pour
Rapide pratique
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Toroulz
29/08/2020
France
Partie de promotion
Le chauffe biberon de rêve et même plus
Avec la venue d'un bébé nous n'avions pas prévu de chauffe biberon , vu que nous étions équipé d'un micro onde. On s'est rendu compte que la température n'était jamais parfaite avec le micro ondes. Depuis avec le chauffe biberon ,la température est parfaite !!! On a pû le mettre dans la chambre pour une préparation rapide du biberon pour la nuit , ce qui est très pratique. La chauffe est uniforme dans tout le biberon. Par la suite nous l'utiliserons pour chauffer ces pots. Très pratique lorsqu'on voyage pour l'emmener dans la valise .
Pour
Rapide, polyvalent, pratique, facile d'utilisation, très esthétique
Contre
Cable d'alimentation un peu court
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier