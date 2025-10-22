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Peut-on utiliser le chauffe-biberon Philips Avent deux fois de suite ?
Peut-on maintenir du lait ou des aliments chauds dans le chauffe-biberon Philips Avent ?
À quelle fréquence dois-je détartrer mon chauffe-biberon Philips Avent ?
Mon chauffe-biberon peut-il décongeler du lait maternel ou des petits pots ?
Quelle quantité d'eau dois-je ajouter au chauffe-biberon Avent ?
Les temps de chauffe sont différents pour une même quantité de lait
La totalité du voyant de progression clignote pendant le réchauffage de petits pots
Mon chauffe-biberon Philips Avent présente des taches blanches ou marron
Le lait de mon chauffe-biberon Philips Avent est trop chaud ou trop froid
Mon chauffe-biberon Philips Avent met trop de temps à réchauffer le lait ou les aliments
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