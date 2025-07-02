Pour que tout le monde puisse vous aider

Nous avons simplifié la chauffe et la stérilisation afin que toutes les personnes qui s'occupent de bébé puissent facilement vous aider. Que vous maîtrisiez la préparation des repas à la perfection ou que vous utilisiez un stérilisateur pour la première fois, vous pourrez vous lancer en toute confiance.