marque recommandée par les mamans du monde entier¹
Découvrez notre chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Philips Avent Premium
Pour que tout le monde puisse vous aider
Nous avons simplifié la chauffe et la stérilisation afin que toutes les personnes qui s'occupent de bébé puissent facilement vous aider. Que vous maîtrisiez la préparation des repas à la perfection ou que vous utilisiez un stérilisateur pour la première fois, vous pourrez vous lancer en toute confiance.
Chauffe rapide du lait et stérilisation du biberon, en toute sécurité
C'est l'heure du repas ? Notre chauffe-biberon bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes². Facile !
Un appareil multifonction
Complet, sûr et rapide, du début à la fin
Les deux technologies les plus fiables du marché réunies dans un seul appareil. Le chauffe-biberon bain-marie de qualité hospitalière réchauffe doucement les repas en 3 minutes³ et la vapeur élimine naturellement 99,9 % des bactéries².
Préserve les nutriments
Pas d'approximation. Pas de surchauffe
Grâce au capteur intelligent, il n'y a aucun risque de surchauffe ou d'altération du lait. Il ajuste automatiquement le temps de chauffe en fonction de la température initiale du biberon.
Stérilise plusieurs objets
Compatibilité universelle
Profitez de chaque cycle de stérilisation pour stériliser vos biberons, sucettes et accessoires. Il est également compatible avec la plupart des marques de biberons.
Réchauffe les biberons en 3 minutes d'une simple pression sur un bouton*
C'est l'heure du biberon ? Ce chauffe-biberon de type bain-marie, conforme aux normes hospitalières, préserve les nutriments essentiels du lait, sans compromis sur la rapidité. Que ce soit vous ou toute autre personne qui prend soin de bébé, sa technologie de réchauffement de pointe garantit un biberon prêt en seulement 3 minutes*.
Il élimine en toute sécurité 99,9 % des bactéries grâce à la puissance de la vapeur naturelle
Quand vient le moment du nettoyage, faites confiance à la puissance naturelle de la vapeur pour éliminer 99,9 % des bactéries. Grâce à sa capacité à atteindre les moindres recoins, la vapeur est idéale pour stériliser chaque élément : biberons, sucettes et petits jouets, le tout sans le moindre produit chimique.
Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières
Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.
La circulation constante du lait évite les points chauds
Notre technologie de chauffe préserve les protéines essentielles au développement de bébé en assurant une circulation uniforme et continue de la chaleur. Grâce au bain-marie, vous n'avez plus à vous soucier des points chauds qui risqueraient d'altérer la qualité du lait. Votre bébé peut ainsi savourer un lait chaud et riche en nutriments à chaque biberon.
Un capteur intelligent empêche la surchauffe
Quelle que soit la température de départ du lait, notre capteur intelligent gère les détails pour vous. Il ajuste automatiquement le temps de chauffe en détectant la température initiale du lait. Fini les approximations, et aucune surchauffe possible.
Accompagner les mamans dès le premier jour. Téléchargez l'application Grossesse⁺
Grossesse⁺ vous accompagne dès le début pour mieux planifier, vous informer et partager les soins. Retrouvez des informations quotidiennes sur la grossesse, l'alimentation, l'activité physique et l'accouchement, ainsi que des images numérisées illustrant le développement de bébé.
Scannez le QR code pour télécharger l'application
Chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Premium
Une routine simple à adopter pour toutes les tétées
Chauffe rapide, sûre et uniforme associée à une stérilisation sans produits chimiques qui élimine 99,9 % des bactéries².
¹Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
²150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.
³Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
*150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.