Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Parents utilisant un chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Premium
    évaluations

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

    Prix de vente recommandé

    Ce produit a été arrêté
    Voir tous les modèles
    marque recommandée par les mamans du monde entier¹

    Découvrez notre chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Philips Avent Premium

    Pour que tout le monde puisse vous aider

    Nous avons simplifié la chauffe et la stérilisation afin que toutes les personnes qui s'occupent de bébé puissent facilement vous aider. Que vous maîtrisiez la préparation des repas à la perfection ou que vous utilisiez un stérilisateur pour la première fois, vous pourrez vous lancer en toute confiance.

    Chauffe rapide du lait et stérilisation du biberon, en toute sécurité

    C'est l'heure du repas ? Notre chauffe-biberon bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes². Facile !

    Photo du produit standard Photo de produit alternative Photo de produit alternative

    Un appareil multifonction

    Complet, sûr et rapide, du début à la fin

    Les deux technologies les plus fiables du marché réunies dans un seul appareil. Le chauffe-biberon bain-marie de qualité hospitalière réchauffe doucement les repas en 3 minutes³ et la vapeur élimine naturellement 99,9 % des bactéries².

    Préserve les nutriments

    Pas d'approximation. Pas de surchauffe

    Grâce au capteur intelligent, il n'y a aucun risque de surchauffe ou d'altération du lait. Il ajuste automatiquement le temps de chauffe en fonction de la température initiale du biberon.

    Stérilise plusieurs objets

    Compatibilité universelle

    Profitez de chaque cycle de stérilisation pour stériliser vos biberons, sucettes et accessoires. Il est également compatible avec la plupart des marques de biberons.

    Guide d'utilisation Fiche produit
    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) 1A

    Réchauffe les biberons en 3 minutes d'une simple pression sur un bouton*

    C'est l'heure du biberon ? Ce chauffe-biberon de type bain-marie, conforme aux normes hospitalières, préserve les nutriments essentiels du lait, sans compromis sur la rapidité. Que ce soit vous ou toute autre personne qui prend soin de bébé, sa technologie de réchauffement de pointe garantit un biberon prêt en seulement 3 minutes*.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) CGI_FIM_5

    Il élimine en toute sécurité 99,9 % des bactéries grâce à la puissance de la vapeur naturelle

    Quand vient le moment du nettoyage, faites confiance à la puissance naturelle de la vapeur pour éliminer 99,9 % des bactéries. Grâce à sa capacité à atteindre les moindres recoins, la vapeur est idéale pour stériliser chaque élément : biberons, sucettes et petits jouets, le tout sans le moindre produit chimique.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) 3

    Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

    Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.

    2 in 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) Prevents_Hotspots

    La circulation constante du lait évite les points chauds

    Notre technologie de chauffe préserve les protéines essentielles au développement de bébé en assurant une circulation uniforme et continue de la chaleur. Grâce au bain-marie, vous n'avez plus à vous soucier des points chauds qui risqueraient d'altérer la qualité du lait. Votre bébé peut ainsi savourer un lait chaud et riche en nutriments à chaque biberon.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) CGI_FIM_2

    Un capteur intelligent empêche la surchauffe

    Quelle que soit la température de départ du lait, notre capteur intelligent gère les détails pour vous. Il ajuste automatiquement le temps de chauffe en détectant la température initiale du lait. Fini les approximations, et aucune surchauffe possible.

    Personne utilisant l'application Grossesse⁺ sur son téléphone

    Accompagner les mamans dès le premier jour. Téléchargez l'application Grossesse⁺

    Grossesse⁺ vous accompagne dès le début pour mieux planifier, vous informer et partager les soins. Retrouvez des informations quotidiennes sur la grossesse, l'alimentation, l'activité physique et l'accouchement, ainsi que des images numérisées illustrant le développement de bébé.

    Scannez le QR code pour télécharger l'application
    télécharger sur l'Apple Store télécharger sur le Google Play Store
    video banner

    Chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Premium

    Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

    Chauffe rapide, sûre et uniforme associée à une stérilisation sans produits chimiques qui élimine 99,9 % des bactéries².

    Autres chauffe-biberons et stérilisateurs

    Comparer

    Réponses aux questions que vous posez le plus fréquemment (FAQ)

    Combien de temps faut-il à mon chauffe-biberon pour chauffer le lait ?

    À quelle fréquence dois-je détartrer mon chauffe-biberon Philips Avent ?

    Quelle est la température de stérilisation de mon stérilisateur Philips Avent ?

    Quelle quantité d'eau dois-je ajouter au chauffe-biberon Avent ?

    Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?

    Comment détartrer mon chauffe-biberon Philips Avent ?

    Service clients et assistance

    Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

    CustomerSupport

    Page d'accueil de l'assistance

    Découvrez toutes les rubriques d'assistance et bien plus encore

    MagnifyingGlass

    Recherchez votre produit

    Effectuez une recherche par numéro de modèle et trouvez des informations spécifiques au produit

    Clippin

    Découvrez les pièces de rechange et accessoires

    Trouvez les pièces de rechange et accessoires pour votre produit

    2-in-1 Warmer & Sterilizer
    2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Avis de non-responsabilité

    ¹ Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
    ² 150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.
    ³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
    * 150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.