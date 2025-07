La circulation constante du lait évite les points chauds

Notre technologie de chauffe préserve les protéines essentielles au développement de bébé en assurant une circulation uniforme et continue de la chaleur. Grâce au bain-marie, vous n'avez plus à vous soucier des points chauds qui risqueraient d'altérer la qualité du lait. Votre bébé peut ainsi savourer un lait chaud et riche en nutriments à chaque biberon.