L'embout exfoliant stimule le processus de renouvellement cellulaire

L'embout exfoliant élimine en douceur une partie du stratum corneum (couche supérieure de la peau) et épaissit l'épiderme (deuxième couche de la peau), dévoilant une peau plus lisse au toucher et rayonnante. Il combat délicatement les zones rugueuses et écailleuses de manière plus efficace et maîtrisée que ce qui est possible manuellement. La peau est stimulée de manière à permettre le renouvellement cellulaire. Pour une peau plus ferme au toucher en 4 à 6 semaines.