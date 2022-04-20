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SC6240/01
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Puis-je utiliser VisaCare en complément d'un gommage/peeling ou d'un peeling chimique?
Puis-je combiner VisaCare avec un masque pour le visage?
Philips VisaCare est-il adapté à ma peau ?
Puis-je utiliser VisaCare si j'ai des grains de beauté, si je suis atteint de rosacée, etc ?
J'ai du mal à maintenir l'aspiration sur certaines zones, par exemple mon front et mes joues
Combien de temps dure une séance?
Dois-je nettoyer mon visage avant ou après avoir utilisé VisaCare ?
Quelle est la différence entre les deux modèles VisaCare?
Comment prendre soin de mon visage après avoir utilisé Philips VisaCare ?
Pourquoi dois-je utiliser l'embout « sensible » en premier?
Combien de passages effectuer sur une zone de ma peau?
Comment fonctionne la technologie VisaCare ?
Que dois-je faire avant de commencer?
VisaCare convient-il aux hommes?
J'ai subi récemment une opération de chirurgie esthétique. Puis-je utiliser VisaCare?
Puis-je combiner VisaCare et épilation (à la cire par exemple)?
Puis-je combiner VisaCare avec un soin de beauté?
Comment combiner VisaCare et VisaPure?
Puis-je utiliser à la fois VisaCare et Lumea?
Que se passe-t-il si je cesse d'utiliser Philips VisaCare ?
Quelle est la différence entre VisaCare et un soin en institut ?
Puis-je combiner VisaCare avec l'exposition au soleil?
Comment nettoyer mon VisaCare?
Mon appareil produit un bruit étrange lorsque je m'épile juste après avoir nettoyé l'embout. Est-ce normal?
Ma peau réagit à l'utilisation de VisaCare
Je n'obtiens pas de résultats optimaux lorsque j'utilise VisaCare sur peau humide
Mon Philips VisaCare ne se charge pas
Mon VisaCare ne fonctionne pas aussi bien que d'habitude
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