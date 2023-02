Jusqu'à 2 fois plus de surface de contact** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé à chaque fois. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium Gum Care s'adapte à la forme de vos gencives et de vos dents. Elle absorbe l'excès de pression lors du brossage et optimise la technologie de nettoyage sonique. Les brins s'adaptent également à la forme de vos gencives et de vos dents, afin de créer jusqu'à 2 fois plus de surface de contact** qu'une tête de brosse classique**, pour un nettoyage en profondeur plus efficace dans les zones difficiles d'accès.