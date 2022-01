Si vous ne pouvez pas résister à l'arôme exquis des grains entiers et à l'odeur du café fraîchement moulu, jetez un œil à nos machines à café équipées d'un broyeur 100 % céramique. Votre type de grains de café préféré est soigneusement moulu, puis le café est préparé d'une simple pression sur un bouton, pour votre plus grand plaisir. Le filtre à eau breveté AquaClean fournit une eau propre et claire, rendant inutile le détartrage de la machine avant la préparation de 5 000 tasses*.



L'eau filtrée garantit également un goût de haute qualité. Que vous ayez besoin de grains de café finement moulus pour un espresso fort ou d'une mouture plus épaisse pour un café aromatique, les machines espresso super automatiques de Philips et Saeco font de chaque tasse un instant de plaisir, jour après jour.



*Lorsque le filtre est remplacé huit fois. L'intervalle de remplacement dépend du choix de la boisson et du nombre d'opérations de rinçage/nettoyage.