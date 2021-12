Comment faire des pâtes colorées soi-même

Préparer des pâtes multicolores est un excellent moyen de faire plaisir aux enfants (et aux adultes) avec un plat fantaisie. Voici comment faire des pâtes colorées avec des ingrédients de base non artificiels que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Préparez des assiettes aux couleurs variées avec notre recette de pâtes aux épinards ou celle des pâtes à la betterave.



N.B. : Les quantités d’ingrédients sont basées sur une pâte réalisée avec un seul œuf. Vous devrez peut-être ajuster la quantité de chaque ingrédient en fonction de la recette de pâte que vous utiliserez.





Rouge : les pâtes rouges n’ont besoin que d’un seul ingrédient : une betterave bouillie. Oui, quand il s’agit de faire des pâtes aux betteraves, c’est aussi simple que ça !



les pâtes rouges n’ont besoin que d’un seul ingrédient : une betterave bouillie. Oui, quand il s’agit de faire des pâtes aux betteraves, c’est aussi simple que ça ! Orange : les pâtes orange nécessitent un poivron rouge rôti ou une carotte bouillie. Pour ajuster l’intensité de votre couleur orange, vous pouvez également ajouter un poivron orange rôti à votre recette.



les pâtes orange nécessitent un poivron rouge rôti ou une carotte bouillie. Pour ajuster l’intensité de votre couleur orange, vous pouvez également ajouter un poivron orange rôti à votre recette. Jaune : il existe plusieurs options pour créer des pâtes jaunes. Vous pouvez ajouter un poivron jaune rôti, une cuillère à café de curcuma ou encore une à deux racines de curcuma à votre préparation.



il existe plusieurs options pour créer des pâtes jaunes. Vous pouvez ajouter un poivron jaune rôti, une cuillère à café de curcuma ou encore une à deux racines de curcuma à votre préparation. Vert : la recette pâtes aux épinards maison est une excellente façon d’obtenir des pâtes vertes. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de 30 g d’épinards. Sinon, vous pouvez aussi utiliser 30 g de persil pour un résultat similaire.



la recette pâtes aux épinards maison est une excellente façon d’obtenir des pâtes vertes. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de 30 g d’épinards. Sinon, vous pouvez aussi utiliser 30 g de persil pour un résultat similaire. Violet : 30 g de chou rouge suffiront à donner une teinte violette à vos pâtes. Pour ajuster l’intensité de votre couleur violette, ajoutez 1/2 cuillère à café de levure à votre mélange.



30 g de chou rouge suffiront à donner une teinte violette à vos pâtes. Pour ajuster l’intensité de votre couleur violette, ajoutez 1/2 cuillère à café de levure à votre mélange. Noir : pour obtenir des pâtes noires, utilisez de l’encre de seiche ou de calamar. Une alternative végane consiste à ajouter une cuillère à soupe de charbon actif.



Marron : Bien que l’on puisse penser que pâtes de couleur marron sont forcément au blé complet, ce n’est pas toujours le cas. Colorez votre pâte en marron en utilisant 45 g de cacao en poudre ou 60 g de châtaignes écrasées.





Avec ce guide, vous savez maintenant comment faire des pâtes aux betteraves, des pâtes aux épinards et plus encore : vous pourrez même composer facilement un plat arc-en-ciel de pâtes multicolores vous-même. Pour vous faciliter la tâche, une machine à pâtes moderne qui fera tout le travail pour vous, comme la machine à pâtes et nouilles Avance Collection de Philips, est un investissement idéal.



Une fois que vous aurez essayé de mettre de la couleur dans vos pâtes, pourquoi ne pas apprendre à faire des raviolis, ou mélanger vos pâtes fraîches colorées avec de délicieuses sauces maison ? Nous avons des recettes pour vous aider à trouver l’accompagnement idéal pour toutes vos pâtes colorées, des fusillis aux calamars et à la tomate aux délicieuses pâtes dans une sauce aux noix.