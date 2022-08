Les différences entre les Airfryer, les Air Cooker, les fours et les cuiseurs à vapeur

Voici les différences principales :

La différence entre le Air Cooker et le four est qu’avec le Air Cooker vous pouvez régler le niveau d’humidité. Contrairement au four, vous pouvez également cuire à la vapeur avec un Air Cooker.



Lequel choisir ? Air Cooker ou Airfryer ? Une Airfryer cuit les aliments de manière très uniforme et efficace, mais vous ne pouvez pas non plus régler le niveau d'humidité. À notre avis, une Airfryer rend les bons aliments plus sains ; mais un Air Cooker rend les aliments sains plus savoureux !



Les cuiseurs vapeur ne sont pas aussi polyvalents que les Air Cooker. La vapeur d'eau chaude assure un haut degré d'humidité et une température relativement basse (maximum 100 degrés Celsius). Avec Air Cooker, vous pouvez cuire à la vapeur, mais aussi faire cuire du pain !