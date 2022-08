Comment cuire les légumes et quels légumes choisir ?

Vous avez peut-être remarqué que nous recommandons la cuisson à la vapeur comme méthode de cuisson pour tous les légumes de cet article : et non sans raison ! Il s'agit de l'un des meilleurs moyens de bien cuisiner des légumes tout en préservant les vitamines. Vous pouvez pratiquement cuire à la vapeur n'importe quel légume ! La cuisson des artichauts comme la cuisson des haricots verts deviennent un jeu d'enfant. Seulement quelques minutes de cuisson pour des pois chiches parfaits, mais aussi de la viande, du poisson et des fruits de mer.

Un appareil comme le Air Cooker Philips facilite la cuisson à la vapeur de différents ingrédients tout en aidant à conserver jusqu'à 90 % de la quantité de vitamine C contenue dans les légumes*.

Maintenant que vous savez cuisiner de délicieux choux-fleurs, brocolis et asperges, il est facile d'appliquer ces conseils à d'autres légumes. Ainsi, vous et votre famille pourrez profiter de légumes parfaitement préparés, pleins de saveur et de nutriments, à chaque fois.

*Testé sur du brocoli, des poivrons et des mange-tout pour 90 % de vitamine C sur le réglage "Cuisson à la vapeur avec de l'air".