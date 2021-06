Apprendre à faire votre propre beurre à l’ail ou beurre persillé est un excellent moyen d’ajouter plus de saveur à votre alimentation. Les beurres ail-persil sont super polyvalents et peuvent être utilisés dans nombre de plats, aussi bien pour cuire à la poêle qu’au four ou au grill. La recette du beurre d’escargot ou du beurre à l’ail est beaucoup plus simple que vous ne le pensez ! Lisez la suite de notre guide pour découvrir comment faire du beurre d’escargot facilement ainsi que notre délicieuse recette de beurre persillé.