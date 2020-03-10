Transformer la façon dont les patients interagissent avec les services, améliorer l’efficacité et la coordination des soins et aider les gens à gérer leur santé et leur bien-être.

Le système Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) est une solution de documentation et d’aide à la prise de décision clinique. Spécialement conçu pour les environnements complexes de réanimation et soins intensifs, ICCA fonctionne avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de renseigner les données patient tout au long du parcours de soins.