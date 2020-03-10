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Découvrir une gamme complète de produits et de solutions de services pour la gestion des patients atteints du COVID-19.
Philips jouit d’une position unique lui permettant de collaborer avec vos équipes cliniques pour offrir des soins connectés aux patients à tout moment de leur parcours de soins intensifs. Notre gamme de produits interopérables développés avec des équipes soignantes du monde entier assure des solutions pour surmonter vos obstacles les plus pertinents en matière de soins intensifs, améliorant ainsi les résultats cliniques* et financiers.
Transformer la façon dont les patients interagissent avec les services, améliorer l’efficacité et la coordination des soins et aider les gens à gérer leur santé et leur bien-être. Le système Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) est une solution de documentation et d’aide à la prise de décision clinique. Spécialement conçu pour les environnements complexes de réanimation et soins intensifs, ICCA fonctionne avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de renseigner les données patient tout au long du parcours de soins.
Transformer la façon dont les patients interagissent avec les services, améliorer l’efficacité et la coordination des soins et aider les gens à gérer leur santé et leur bien-être.
Le système Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) est une solution de documentation et d’aide à la prise de décision clinique. Spécialement conçu pour les environnements complexes de réanimation et soins intensifs, ICCA fonctionne avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de renseigner les données patient tout au long du parcours de soins.
Synthétiser les données patient et les transformer en informations significatives afin d’identifier à tout moment les patients les plus à risque et répartir les ressources en conséquence. Les plates-formes de télésanté aiguë de Philips associent le personnel, le processus et la technologie pour permettre à une équipe de cliniciens et d’infirmiers en soins intensifs de contrôler à distance les patients en unité de soins intensifs, quel que soit l’emplacement du patient. Cela permet d’optimiser les dépenses de santé et d’améliorer la communication et la collaboration entre le personnel.
Synthétiser les données patient et les transformer en informations significatives afin d’identifier à tout moment les patients les plus à risque et répartir les ressources en conséquence.
Les plates-formes de télésanté aiguë de Philips associent le personnel, le processus et la technologie pour permettre à une équipe de cliniciens et d’infirmiers en soins intensifs de contrôler à distance les patients en unité de soins intensifs, quel que soit l’emplacement du patient. Cela permet d’optimiser les dépenses de santé et d’améliorer la communication et la collaboration entre le personnel.
Les programmes de télé-réanimation, y compris Philips eICU, ont démontré des résultats pour les systèmes de santé au niveau de la réduction de la durée du séjour et de la mortalité, de l’augmentation des capacités de surveillance des cliniciens au chevet du patient et du ciblage de la capacité de pointe, de la quarantaine et de la surveillance clinique virtuelle grâce à une réponse logistique clinique de télésanté.
Références bibliographiques * Lilly CM, Cody S, Zhao H, Landry K, Baker SP, McIlwaine J, et al. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83. Lilly CM, Motzkus C, Rincon T, Cody SE, Landry K, Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
Références bibliographiques
* Lilly CM, Cody S, Zhao H, Landry K, Baker SP, McIlwaine J, et al. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83.
Lilly CM, Motzkus C, Rincon T, Cody SE, Landry K, Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
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