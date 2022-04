Le système de radiologie numérique Philips DigitalDiagnost est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Digital Diagnost sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mars 2018

Le système de radiologie mobile MobileDiagnost wDR est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système MobileDiagnost wDR sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mars 2018

Le système Philips ELEVA et les logiciels qu’il intègre est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité à été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mars 2018

Le système DuraDiagnost est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV Sud 0123. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mars 2018

Le système de radiologie Philips CombiDiagnost R90 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Digital Diagnost sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mars 2018

Le système de radiologie numérique Philips PrimaryDiagnost DR est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système PrimaryDiagnost DR sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mars 2018

Le système BV Vectra est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Il est destiné à des fins de guidage et visualisation radiologique pendant le diagnostic et les procédures chirurgicales et interventionnelles. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Mars 2018