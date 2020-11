Le système vous permet de traiter un plus grand nombre de patients par jour et de raccourcir leur temps d’attente grâce à un diagnostic plus rapide à l’aide d’outils innovants qui améliorent le processus de travail. Prenez en charge davantage de patients grâce à la caméra à tête de tube en temps réel de DigitalDiagnost C90, aux nombreuses configurations de salle et aux technologies d’automatisation des examens.