Le débit rapide et la fiabilité du diagnostic ne s’excluent pas mutuellement. Le système de radiologie numérique polyvalent Philips Radiography 7300 C vous permet d’obtenir les deux. Vous pouvez facilement voir plus de patients par jour(1), réduire le nombre de clichés à refaire et vous concentrer davantage sur vos patients. Smart Workflow, les puissantes fonctionnalités améliorant la productivité basées sur l’IA et les technologies d’examen automatisé garantissent la disponibilité rapide d’images numériques de qualité pour des diagnostics plus sûrs.
Philips a développé l’algorithme Smart Collimation Thorax(2), assisté par IA, lequel ajuste la hauteur du capteur et propose une collimation pour chaque patient pour une incidence thoracique de face en fonction des données d’une caméra 3D (3). La fonction Smart Collimation Thorax réduit la durée de l’examen jusqu’à 35 secondes, ce qui permet à votre équipe médicale de gagner 20 minutes par jour. (4)
Gain de temps avec Smart Workflow
Processus de positionnement facilité avec les superpositions
La caméra 3D (3) de la tête de tube Eleva permet des superpositions virtuelles qui simplifient le processus de positionnement pour le manipulateur tout en facilitant la précision des résultats grâce à des fonctionnalités comme AEC Visualization et la collimation à l’écran. AEC Visualization présente les chambres AEC par le biais de superpositions, ce qui permet au manipulateur de les choisir entre la tête de tube Eleva et la console Eleva.
Contraste de type grille sans grille basé sur l’IA
L’algorithme SkyFlow Plus basé sur l’IA permet d’obtenir des images avec un contraste de type grille. Il contribue à réduire efficacement le rayonnement diffusé tout en l’adaptant à chaque patient. La fixation et le retrait d’une grille au capteur sans fil n’étant pas nécessaires, le positionnement du capteur et du patient s’effectuent rapidement et facilement. L’absence de grille élimine les erreurs d’alignement qui impliquaient auparavant de refaire les examens. SkyFlow Plus génère des gains d’efficacité grâce à l’acquisition rapide d’images de qualité et à la gestion efficace du rayonnement diffusé.
Eleva, une interface utilisateur conviviale
L’interface utilisateur Eleva de la tête de tube Eleva et de la console Eleva utilise des solutions simplifiant le processus d’examen. Le patient est identifié à l’aide d’informations extraites du SIR, tandis que des préréglages personnalisés et automatisés sont présentés sur l’écran tactile convivial. Les préréglages peuvent être sélectionnés et ajustés, y compris les données patient, le type de patient, l’exposition, la collimation, les aperçus d’images et bien plus encore. Lorsque des préréglages sont utilisés, 3 clics suffisent pour terminer l’examen.
Moins de clichés à refaire grâce à la tête de tube Eleva
La tête de tube Eleva avec caméra en direct vous aide à avoir un meilleur flux patient. Vous pouvez modifier les paramètres d’examen les plus importants sur l’écran tactile du tube, tandis que la caméra affiche des images en direct de l’anatomie collimatée directement sur la tête de tube Eleva. Cela permet de réduire la collimation imprécise et de faciliter le positionnement du patient. Il est ainsi possible de réduire le nombre de clichés à refaire, lesquels impliquent une perte de temps et une irradiation supplémentaire inutile.
Harmonisation entre les systèmes Philips DXR
L’ensemble de la gamme de systèmes de radiographie Philips a été harmonisé pour assurer la continuité avec les solutions de plate-forme et les applications. Les harmonisations réalisées sur l’interface utilisateur Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., ainsi que des solutions matérielles comme les capteurs-plans SkyPlate et d’autres accessoires système, permettent un fonctionnement plus fluide, une formation simplifiée, des examens rapides ainsi qu’un meilleur retour sur investissement. Les capteurs-plans sans fil SkyPlate peuvent être partagés entre les systèmes de radiographie et de fluoroscopie Philips compatibles.
Configuration selon vos besoins
Le système Philips Radiography 7300 C offre plusieurs options de configuration adaptées à vos besoins cliniques, à l’agencement de votre salle et à votre budget. Vous pouvez choisir la configuration répondant le mieux aux besoins de votre service. Le système peut même être configuré spécifiquement pour des examens thoraciques de face ou pour être intégré aux services d’urgences et de traumatologie. Premium, Pro, Plus, Value ou ER, chaque bundle contient le système d’imagerie choisi, ainsi que des composants et applications sélectionnés.
Détection améliorée des nodules pulmonaires avec le logiciel Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) est une technologie innovante d’amélioration de l’image compatible avec l’IA, qui a été conçue pour améliorer la clarté des radiographies thoraciques et favoriser de meilleurs résultats cliniques en supprimant la structure osseuse sur les images numériques pour une vue dégagée des tissus mous. Cette vue claire peut vous aider à obtenir une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, la technologie Bone Suppression est intégrée au processus de travail standard du système. Philips Bone Suppression peut améliorer la détection des nodules exploitables de 16,8 %(6) sans qu’il soit nécessaire d’exposer le patient à une dose de rayonnement supplémentaire.
Obtention des dernières caractéristiques IA de Philips avec une procédure de mise à niveau claire
Philips SmartPath est un programme de partenariat vous aidant à prolonger la durée de vie de votre équipement. Vous bénéficiez de la toute dernière technologie Philips pour un coût bien moindre, sans avoir à acheter et installer un nouveau système. SmartPath to DR Smart Workflow est également une mise à niveau claire du système Radiography 7000 C - DigitalDiagnost C90 vers le système Radiography 7300 C, qui vous permet de profiter de nos dernières caractéristiques et capacités Smart Workflow basées sur l’IA.
Pour un avenir durable
Le système Radiography 7300 C a été développé en mettant l’accent sur les matériaux issus de sources durables, une plus faible consommation, la maintenance préventive proactive et le recyclage responsable via les réseaux de recyclage locaux. Les options d’extension de bail et de prolongation de la durée de vie du système par le biais de mises à niveau permettent de bénéficier d’un retour sur investissement positif pour votre système au fil du temps. Le système Radiography 7300 C utilise 39 % d’énergie en moins que le précédent, ce qui permet d’économiser jusqu’à 1 300 kWh par an(7) Le système Radiography 7300 C utilise 15 kg, soit une réduction de 3 % du poids total de l’emballage par rapport au système précédent (8)
Pour une plus grande fiabilité du diagnostic
Radiography 7300 C offre des outils vous aidant à améliorer votre capacité à établir un diagnostic sûr. Le logiciel de traitement des images nouvelle génération Philips UNIQUE 2 est conçu pour générer de superbes images pour toutes les régions anatomiques. Il offre la flexibilité nécessaire pour augmenter le contraste, réduire la luminosité de l’arrière-plan et améliorer considérablement l’homogénéité de la zone d’arrière-plan grâce à la réduction du bruit. (5)
La caméra 3D (3) de la tête de tube Eleva permet des superpositions virtuelles qui simplifient le processus de positionnement pour le manipulateur tout en facilitant la précision des résultats grâce à des fonctionnalités comme AEC Visualization et la collimation à l’écran. AEC Visualization présente les chambres AEC par le biais de superpositions, ce qui permet au manipulateur de les choisir entre la tête de tube Eleva et la console Eleva.
L’algorithme SkyFlow Plus basé sur l’IA permet d’obtenir des images avec un contraste de type grille. Il contribue à réduire efficacement le rayonnement diffusé tout en l’adaptant à chaque patient. La fixation et le retrait d’une grille au capteur sans fil n’étant pas nécessaires, le positionnement du capteur et du patient s’effectuent rapidement et facilement. L’absence de grille élimine les erreurs d’alignement qui impliquaient auparavant de refaire les examens. SkyFlow Plus génère des gains d’efficacité grâce à l’acquisition rapide d’images de qualité et à la gestion efficace du rayonnement diffusé.
L’interface utilisateur Eleva de la tête de tube Eleva et de la console Eleva utilise des solutions simplifiant le processus d’examen. Le patient est identifié à l’aide d’informations extraites du SIR, tandis que des préréglages personnalisés et automatisés sont présentés sur l’écran tactile convivial. Les préréglages peuvent être sélectionnés et ajustés, y compris les données patient, le type de patient, l’exposition, la collimation, les aperçus d’images et bien plus encore. Lorsque des préréglages sont utilisés, 3 clics suffisent pour terminer l’examen.
La tête de tube Eleva avec caméra en direct vous aide à avoir un meilleur flux patient. Vous pouvez modifier les paramètres d’examen les plus importants sur l’écran tactile du tube, tandis que la caméra affiche des images en direct de l’anatomie collimatée directement sur la tête de tube Eleva. Cela permet de réduire la collimation imprécise et de faciliter le positionnement du patient. Il est ainsi possible de réduire le nombre de clichés à refaire, lesquels impliquent une perte de temps et une irradiation supplémentaire inutile.
L’ensemble de la gamme de systèmes de radiographie Philips a été harmonisé pour assurer la continuité avec les solutions de plate-forme et les applications. Les harmonisations réalisées sur l’interface utilisateur Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., ainsi que des solutions matérielles comme les capteurs-plans SkyPlate et d’autres accessoires système, permettent un fonctionnement plus fluide, une formation simplifiée, des examens rapides ainsi qu’un meilleur retour sur investissement. Les capteurs-plans sans fil SkyPlate peuvent être partagés entre les systèmes de radiographie et de fluoroscopie Philips compatibles.
Le système Philips Radiography 7300 C offre plusieurs options de configuration adaptées à vos besoins cliniques, à l’agencement de votre salle et à votre budget. Vous pouvez choisir la configuration répondant le mieux aux besoins de votre service. Le système peut même être configuré spécifiquement pour des examens thoraciques de face ou pour être intégré aux services d’urgences et de traumatologie. Premium, Pro, Plus, Value ou ER, chaque bundle contient le système d’imagerie choisi, ainsi que des composants et applications sélectionnés.
Philips Bone Suppression(6) est une technologie innovante d’amélioration de l’image compatible avec l’IA, qui a été conçue pour améliorer la clarté des radiographies thoraciques et favoriser de meilleurs résultats cliniques en supprimant la structure osseuse sur les images numériques pour une vue dégagée des tissus mous. Cette vue claire peut vous aider à obtenir une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, la technologie Bone Suppression est intégrée au processus de travail standard du système. Philips Bone Suppression peut améliorer la détection des nodules exploitables de 16,8 %(6) sans qu’il soit nécessaire d’exposer le patient à une dose de rayonnement supplémentaire.
Philips SmartPath est un programme de partenariat vous aidant à prolonger la durée de vie de votre équipement. Vous bénéficiez de la toute dernière technologie Philips pour un coût bien moindre, sans avoir à acheter et installer un nouveau système. SmartPath to DR Smart Workflow est également une mise à niveau claire du système Radiography 7000 C - DigitalDiagnost C90 vers le système Radiography 7300 C, qui vous permet de profiter de nos dernières caractéristiques et capacités Smart Workflow basées sur l’IA.
Le système Radiography 7300 C a été développé en mettant l’accent sur les matériaux issus de sources durables, une plus faible consommation, la maintenance préventive proactive et le recyclage responsable via les réseaux de recyclage locaux. Les options d’extension de bail et de prolongation de la durée de vie du système par le biais de mises à niveau permettent de bénéficier d’un retour sur investissement positif pour votre système au fil du temps. Le système Radiography 7300 C utilise 39 % d’énergie en moins que le précédent, ce qui permet d’économiser jusqu’à 1 300 kWh par an(7) Le système Radiography 7300 C utilise 15 kg, soit une réduction de 3 % du poids total de l’emballage par rapport au système précédent (8)
Radiography 7300 C offre des outils vous aidant à améliorer votre capacité à établir un diagnostic sûr. Le logiciel de traitement des images nouvelle génération Philips UNIQUE 2 est conçu pour générer de superbes images pour toutes les régions anatomiques. Il offre la flexibilité nécessaire pour augmenter le contraste, réduire la luminosité de l’arrière-plan et améliorer considérablement l’homogénéité de la zone d’arrière-plan grâce à la réduction du bruit. (5)
Fiche technique
Tête de tube Eleva
Largeur de l’écran tactile LCD couleur
30,7 cm (12,1”)
Angle de visualisation minimum dans le champ de visualisation horizontal et vertical
+/- 80°
Boutons de commande
6 boutons de commande codés par couleur et un capteur capacitif pour le déblocage de frein à 3 axes
Données affichées sur la tête du tube Eleva (entre autres)
Collimation, chambres AEC, données patient, aperçus d’images, paramètres du générateur, image caméra en direct
Table à hauteur réglable
Table à hauteur réglable
Réglage en hauteur
51,5 cm à 91,5 cm (1' 8,3" à 3')
Dimensions du plan d’examen
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Plage de déplacements du plan d’examen
longitudinal +/- 60 cm (1' 11") transversal +/- 12 cm (4,7")
Poids max. du patient
375 kg (826,7 livres)
Ensemble du tube à rayons X
Ensemble du tube à rayons X
Tension maximale
150 kV
Foyer 0,6 mm
puissance maximale de 33 kW
Foyer 1,2 mm
puissance maximale de 100 kW
Console Eleva
Console Eleva
Disque dur
Disque SSD de 240 Go
Capacité de mémoire RAM
16 Go
Moniteur
Moniteur couleur tactile LCD 21,3"
Luminosité maximale étalonnée
400 cd/m2 +/- 10 %
Lecteur CD/DVD
Lecteur/graveur CD/DVD 24x Lecteur/graveur DVD 8x
Grand capteur-plan SkyPlate
Grand capteur-plan SkyPlate
Type
Capteur-plan numérique à iodure de césium
Taille du capteur
43 cm x 43 cm (17" × 17")
Surface active
42 cm x 42,5 cm (13,6" × 16,6")
Taille de la matrice d’images
2 330 x 2 846 pixels
Taille pixel
148 μm
Largeur de l’écran tactile LCD couleur
30,7 cm (12,1”)
Angle de visualisation minimum dans le champ de visualisation horizontal et vertical
+/- 80°
Boutons de commande
6 boutons de commande codés par couleur et un capteur capacitif pour le déblocage de frein à 3 axes
Données affichées sur la tête du tube Eleva (entre autres)
Collimation, chambres AEC, données patient, aperçus d’images, paramètres du générateur, image caméra en direct
Table à hauteur réglable
Réglage en hauteur
51,5 cm à 91,5 cm (1' 8,3" à 3')
Dimensions du plan d’examen
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Plage de déplacements du plan d’examen
longitudinal +/- 60 cm (1' 11") transversal +/- 12 cm (4,7")
Poids max. du patient
375 kg (826,7 livres)
Ensemble du tube à rayons X
Tension maximale
150 kV
Foyer 0,6 mm
puissance maximale de 33 kW
Foyer 1,2 mm
puissance maximale de 100 kW
Console Eleva
Disque dur
Disque SSD de 240 Go
Capacité de mémoire RAM
16 Go
Moniteur
Moniteur couleur tactile LCD 21,3"
Luminosité maximale étalonnée
400 cd/m2 +/- 10 %
Lecteur CD/DVD
Lecteur/graveur CD/DVD 24x Lecteur/graveur DVD 8x
Grand capteur-plan SkyPlate
Type
Capteur-plan numérique à iodure de césium
Taille du capteur
43 cm x 43 cm (17" × 17")
Surface active
42 cm x 42,5 cm (13,6" × 16,6")
Taille de la matrice d’images
2 330 x 2 846 pixels
Taille pixel
148 μm
(1)Voir 15 patients supplémentaires par jour, économiser 8 heures supplémentaires/semaine et éviter environ 28 clichés à refaire/semaine (par rapport à la version précédente de DigitalDiagnost et sur la base de 100 patients par jour. Les résultats réels dans d’autres cas peuvent varier)
(2)Smart Collimation Thorax est limité au thorax debout avec incidences thoraciques adultes uniquement
(3)De base sur les configurations de bundle Premium et Pro – en option pour les bundles Plus, Value et ER.
(4)Par rapport à l’absence d’algorithme SCT sur le système Radiography 7300 C, comme validé par 12 cliniciens dans un environnement de développement Philips. Calcul du gain de temps quotidien avec 35 patients adultes thoraciques de face. Les résultats peuvent varier. Le gain de temps moyen est de 8,1 secondes.
(5)Par rapport à la version précédente, UNIQUE
(6)ClearRead Bone Suppression par Riverain Technologies Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology. 2011.
(7)Par rapport au système précédent, DigitalDiagnost ver. 4 avec configuration similaire. Basé sur le scénario d’utilisation défini par COCIR pendant 12 heures de veille / prêt pour l’acquisition (incluant 8 heures de travail pour couvrir 84 expositions aux rayons en moyenne) et 12 heures en mode arrêt/faible consommation
(8)Par rapport au système précédent DigitalDiagnost ver. 4, avec configuration similaire.
*Le système de radiologie numérique Philips Radiography 7300 C est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Radiography 7300 C sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2025
