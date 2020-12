Le Multi Modality Viewer (MMV) prend désormais en charge la visualisation et le post-traitement des images et des séries d’angiographie. L’examen et l’analyse de l’imagerie angiographique, ainsi que d’autres modalités d’imagerie, permettent un examen complet du dossier patient. Traitement vasculaire des images (angiographie par soustraction numérique) – soustraction, recalages de pixels et repérages. Inclut des images clés dans le rapport générique MMV. Avant l’intervention, les données diagnostiques pertinentes (IRM ou TDM) peuvent être mises en signet et récupérées automatiquement lors de la sélection des patients dans Allura ou les suites Azurion.