Core Mobile est conçu dans l’optique de dynamiser l’avenir du traitement à guidage de précision et propose à la fois de l’imagerie échographique et de la physiologie sur une plate-forme mobile unique¹. Core Mobile permet aussi d’éclaircir votre approche et de renforcer votre confiance en les résultats grâce à des informations supplémentaires fournies pendant le diagnostic, favorisant une prise de décision avisée lors des interventions.