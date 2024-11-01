Des marqueurs pour estimer la longueur

Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.