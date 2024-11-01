Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est le choix numéro 1 des médecins pour l’imagerie échographique intravasculaire (aux États-Unis)*. En tant que cathéter d’imagerie échographique intravasculaire plug and play unique, il est conçu dans une optique de facilité d’utilisation et de productibilité optimale. Parmi ses caractéristiques figurent une pointe effilée souple, un revêtement hydrophile GlyDx pour un pouvoir lubrifiant accru, une longue lumière à échange rapide pour un pouvoir de poussée supérieur, trois marqueurs radio-opaques et la compatibilité avec SyncVision pour le recalage automatique avec l’angiographie.
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La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Plug and play pour une imagerie immédiate
La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Plug and play pour une imagerie immédiate
La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Revêtement hydrophile GlyDx
Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Marqueurs radio-opaques
Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Compatibilité avec SyncVision
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Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
Échographie intravasculaire VH
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
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évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
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ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
Simplicité plug and play
Revêtement hydrophile GlyDx
Marqueurs radio-opaques
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Plug and play pour une imagerie immédiate
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Plug and play pour une imagerie immédiate
La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
La simplicité du plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Revêtement hydrophile GlyDx
Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Marqueurs radio-opaques
Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
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Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.
Échographie intravasculaire VH
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
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ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
1. La sécurité et l’efficacité de l’échographie intravasculaire VH dans le cadre de la caractérisation de lésions vasculaires et de types de tissus n’ont pas été établies.
2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
* Données archivées
Eagle Eye Platinum est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation morphologique des coronaires et de la vascularisation périphérique. Les actes effectués avec le Eagle Eye Platinum sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019
Eagle Eye Platinum Short Tip est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné à l'évaluation de la morphologie des coronaires et des vaisseaux du système vasculaire périphérique. Les actes effectués avec le Eagle Eye Platinum Short Tip sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019
SyncVision System est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au guidage de précision en conjonction d'images fluoroscopiques. Les actes effectués avec le SyncVision System sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019
Revolution 45 MHz Rotational Imaging Cateter est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné aux examens intravasculaires des coronaires. Les actes effectués avec le Revolution 45 MHz Rotational Imaging Cateter sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Janvier 2019
Core n'est pas commercialisé en France
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