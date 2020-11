Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est le choix numéro 1 des médecins pour l’imagerie échographique intravasculaire (aux États-Unis)*. En tant que cathéter d’imagerie échographique intravasculaire plug and play unique, il est conçu dans une optique de facilité d’utilisation et de résultats supérieurs. Parmi ses caractéristiques figurent une pointe effilée souple, un revêtement hydrophile GlyDx pour un pouvoir lubrifiant accru, une longue lumière à échange rapide pour un pouvoir de poussée supérieur, trois marqueurs radio-opaques et la compatibilité avec SyncVision pour le recalage automatique avec l’angiographie.