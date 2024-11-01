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Coussin naso-buccal DreamWear

Coussin naso-buccal sous le nez

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Le coussin naso buccal DreamWear est conçu pour s’adapter au masque innovant DreamWear. Le contact minimal et la souplesse du silicone permettent d’éviter les marques rouges.

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Caractéristiques
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale

Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale

Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>

Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale

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Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>

Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale

Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
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Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
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Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Différentes tailles pour tout type de patient
Différentes tailles pour tout type de patient

Différentes tailles pour tout type de patient

Les coussins naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.

Différentes tailles pour tout type de patient

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Confort, étanchéité et stabilité
Confort, étanchéité et stabilité

Confort, étanchéité et stabilité

La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>

Confort, étanchéité et stabilité

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La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>

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Confort, étanchéité et stabilité
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Conception interchangeable

Conception interchangeable

La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.

Conception interchangeable

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Conception interchangeable

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  • Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
  • Différentes tailles pour tout type de patient
  • Confort, étanchéité et stabilité
  • Conception interchangeable
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Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
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Confort, étanchéité et stabilité
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Confort, étanchéité et stabilité

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La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
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Confort, étanchéité et stabilité
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Conception interchangeable

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La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.

Fiche technique

Pièces de rechange pour masque facial
Pièces de rechange pour masque facial
Référence des petits coussinets naso buccaux :
  • 1133430
Référence des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133431
Référence des grands coussinets naso buccaux :
  • 1133432
Références des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133433
Références du gabarit :
  • 1116752
Référence des petits coussinets naso buccaux :
  • 1133434
Référence des coussinets naso buccaux larges :
  • 1133433
Référence des grands coussinets naso buccaux :
  • 1133431
Références des coussinets naso buccaux extra larges :
  • 1133432
Autres composants DreamWear
Autres composants DreamWear
Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
Référence de la grande armature :
  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1133450
Référence des clips magnétiques du harnais :
  • 1133454
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
Pièces de rechange pour masque facial
Pièces de rechange pour masque facial
Référence des petits coussinets naso buccaux :
  • 1133430
Référence des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133431
Autres composants DreamWear
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Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
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Pièces de rechange pour masque facial
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Référence des petits coussinets naso buccaux :
  • 1133430
Référence des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133431
Référence des grands coussinets naso buccaux :
  • 1133432
Références des coussinets naso buccaux moyens :
  • 1133433
Références du gabarit :
  • 1116752
Référence des petits coussinets naso buccaux :
  • 1133434
Référence des coussinets naso buccaux larges :
  • 1133433
Référence des grands coussinets naso buccaux :
  • 1133431
Références des coussinets naso buccaux extra larges :
  • 1133432
Autres composants DreamWear
Autres composants DreamWear
Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
Référence de la grande armature :
  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1133450
Référence des clips magnétiques du harnais :
  • 1133454
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
  • 1. Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 30 jours d’utilisation.
  • 2. Déclaration de conception – le masque est conçu de manière à ne pas toucher l’arête nasale.
  • Validation des bénéfices du masque DreamWear. Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins

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