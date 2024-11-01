Conçu pour oublier que vous portez un masque

Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.