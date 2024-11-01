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Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Conçu pour oublier que vous portez un masque
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Conçu pour oublier que vous portez un masque
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Différentes tailles pour tout type de patient
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Conçu pour oublier que vous portez un masque
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Conçu pour oublier que vous portez un masque
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Différentes tailles pour tout type de patient
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Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
*Le format minimal du coussin du masque évite tout contact direct avec l’arête nasale ou les narines.
Validation des bénéfices du masque DreamWear. Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins
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