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Coussin nasal DreamWear

Coussin nasal situé sous le nez

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Le coussin nasal DreamWear situé sous le nez est conçu pour s’adapter au masque innovant DreamWear. Le contact minimal et la souplesse du silicone permettent d’éviter les marques rouges.

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Caractéristiques
Conçu pour oublier que vous portez un masque
Conçu pour oublier que vous portez un masque

Conçu pour oublier que vous portez un masque

Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.

Conçu pour oublier que vous portez un masque

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Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.

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Le format à contact minimal du masque DreamWear permet de prévenir les marques rouges, offre une liberté de mouvement et de position, et offre un champ de vision dégagé. Le flux d’air au niveau de l’armature est dirigé des deux côtés afin que les patients puissent dormir confortablement.
Pour en savoir plus
Conçu pour oublier que vous portez un masque
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Différentes tailles pour tout type de patient
Différentes tailles pour tout type de patient

Différentes tailles pour tout type de patient

Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.

Différentes tailles pour tout type de patient

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Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.

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Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
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Différentes tailles pour tout type de patient
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Les coussins nasaux sont disponibles en quatre tailles différentes, afin que chacun puisse trouver le coussin qui correspond à la forme de son nez.
Sensation de confort sous le nez
Sensation de confort sous le nez

Sensation de confort sous le nez

Le design innovant du coussin nasal du masque DreamWear est conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l’arête nasale.*

Sensation de confort sous le nez

Sensation de confort sous le nez
Le design innovant du coussin nasal du masque DreamWear est conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l’arête nasale.*

Sensation de confort sous le nez

Le design innovant du coussin nasal du masque DreamWear est conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l’arête nasale.*
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Sensation de confort sous le nez
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Le design innovant du coussin nasal du masque DreamWear est conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l’arête nasale.*
Remplacement aisé des coussins
Remplacement aisé des coussins

Remplacement aisé des coussins

La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussin sans avoir à changer de masque. Il s’adapte ainsi aux besoins de l’utilisateur.

Remplacement aisé des coussins

Remplacement aisé des coussins
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussin sans avoir à changer de masque. Il s’adapte ainsi aux besoins de l’utilisateur.

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La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussin sans avoir à changer de masque. Il s’adapte ainsi aux besoins de l’utilisateur.
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La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussin sans avoir à changer de masque. Il s’adapte ainsi aux besoins de l’utilisateur.
  • Conçu pour oublier que vous portez un masque
  • Différentes tailles pour tout type de patient
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  • Remplacement aisé des coussins
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Conçu pour oublier que vous portez un masque
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Différentes tailles pour tout type de patient

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Le design innovant du coussin nasal du masque DreamWear est conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l’arête nasale.*

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Remplacement aisé des coussins
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La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussin sans avoir à changer de masque. Il s’adapte ainsi aux besoins de l’utilisateur.

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Remplacement aisé des coussins
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La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussin sans avoir à changer de masque. Il s’adapte ainsi aux besoins de l’utilisateur.

Fiche technique

Configurations du masque nasal du pack Confort
Configurations du masque nasal du pack Confort
Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116700
Masque DreamWear sans harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116701
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Pièces de rechange pour coussinet nasal
Référence des petits coussins :
  • 1116700
Référence des embouts narinaires en gel moyens :
  • 1116741
Référence des grands embouts narinaires en gel :
  • 1116742
Référence du gabarit :
  • 1116743
Autres composants DreamWear
Autres composants DreamWear
Référence de la petite armature :
  • 1116745
Référence de l’armature moyenne :
  • 1116746
Référence de la grande armature :
  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1116750
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
Configurations du masque nasal du pack Confort
Configurations du masque nasal du pack Confort
Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116700
Masque DreamWear sans harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116701
Pièces de rechange pour coussinet nasal
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Référence des petits coussins :
  • 1116700
Référence des embouts narinaires en gel moyens :
  • 1116741
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Configurations du masque nasal du pack Confort
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Masque DreamWear avec harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116700
Masque DreamWear sans harnais, armature moyenne, toutes les tailles de coussins
  • 1116701
Pièces de rechange pour coussinet nasal
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  • 1116700
Référence des embouts narinaires en gel moyens :
  • 1116741
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  • 1116742
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  • 1116743
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  • 1116745
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  • 1116746
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  • 1116747
Référence du harnais :
  • 1116750
Références des sangles en tissu :
  • 1116754
  • *Le format minimal du coussin du masque évite tout contact direct avec l’arête nasale ou les narines.
  • Validation des bénéfices du masque DreamWear. Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins

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