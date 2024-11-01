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Faciliter l’intégration du traitement dans le quotidien du patient
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Le moment du diagnostic peut parfois être un choc pour votre patient. La dreamStation a été conçue pour mieux vivre cette étape difficile. Nous avons testé plusieurs designs pour valider la préférence du patient qui a plébiscité un design plat, épuré, blanc, un écran facilement visible de son lit. Le patient découvre une machine qui s’intègre facilement dans son quotidien :
Design sobre et moderne pour se fondre dans le cadre de vie de votre patient
Silencieuse pour ne pas gêner votre patient et son conjoint
Petite et légère pour voyager facilement
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Permettre au patient de s’adapter au traitement à son rythme
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Après la phase de découverte, vient la phase critique des premières nuits. Comme chaque patient est différent, nous avons un ensemble de fonctionnalités qui permettra à votre patient de s’adapter à son traitement.La DreamStation Expert rassemble en un seul produit tous les modes de traitement du SAOS, toute l’efficacité clinique* et de nouvelles fonctionnalités au service de l’adoption du traitement : SmartRamp Philips, pour un endormissement à la pression la plus basse et la plus confortable pour votre patient. Technologie de confort P-Flex Philips, pour une respiration plus naturelle. Fonctionnalité EZ-Start, pour habituer à votre patient à la pression et optimiser son adhésion au traitement.
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Rassurer et encourager le patient sur le long terme
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D’après les nouvelles pensées comportementales (théorie du changement de comportement, Dr Marc Aloïa), le patient n’adopte pas le traitement seulement parce qu’il est bénéfique mais parce qu’il a besoin d’être rassuré et encouragé au quotidien : Le bilan quotidien encourage votre patient à être observant et le motive par la visualisation de ses progrès sur trois nuits. Le Performance Check rassure votre patient sur le bon fonctionnement de son appareil.
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Accompagner en communiquant
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Pour aller encore plus loin, la DreamStation Expert intègre une connectivité moderne pour une transmission simple et rapide des données de traitement :
Le Wi-Fi permet d’alimenter EncoreAnywhere avec des données fraîches et détaillées ainsi qu’un accès à l’ensemble des réglages à distance.
Le Bluetooth® permet à votre patient d’accéder, via l’application DreamMapper, à ses données de traitement ainsi qu’à des tutoriels vidéos pour l’aider à rester motivé.
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(1) Équivalence of Auto adjusted and constant continous positive Airway Pressure in Home Treatment of sleep Apnea, Nussbaumer et al, Chest 2006.
Les systèmes DreamStation Expert sont fabriqués par Philips et destinés au traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil par pression positive, pour les patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. Les appareils sont conçus pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/institution. Ces DM font l'objet d'un remboursement par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consulter la LPPR. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec chaque dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Mise à jour : Mars 2018
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