Permettre au patient de s’adapter au traitement à son rythme

Après la phase de découverte, vient la phase critique des premières nuits. Comme chaque patient est différent, nous avons un ensemble de fonctionnalités qui permettra à votre patient de s’adapter à son traitement.La DreamStation Expert rassemble en un seul produit tous les modes de traitement du SAOS, toute l’efficacité clinique* et de nouvelles fonctionnalités au service de l’adoption du traitement : SmartRamp Philips, pour un endormissement à la pression la plus basse et la plus confortable pour votre patient. Technologie de confort P-Flex Philips, pour une respiration plus naturelle. Fonctionnalité EZ-Start, pour habituer à votre patient à la pression et optimiser son adhésion au traitement.