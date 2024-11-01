La motivation du patient est un facteur crucial du traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS)¹. Si vous cherchez à accompagner et à motiver vos patients à suivre leur traitement par PPC, encouragez-les à rejoindre plus de 2 millions d’utilisateurs déjà inscrits à DreamMapper. DreamMapper vise à impliquer les patients et à les aider à être acteurs de leur traitement pour enfin retrouver un sommeil sain.
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Un programme d'accompagnement basé sur la thérapie comportementale
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Nous sommes convaincus que des patients plus impliqués sont plus susceptibles de suivre leur traitement, et que ceux qui le sont moins ont besoin d’encouragements réguliers. C’est pourquoi nous avons développé un modèle d’accompagnement basé sur la thérapie comportementale conçu pour suivre les progrès, informer et motiver les patients tout au long de leur traitement par PPC.
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Un programme d'accompagnement basé sur la thérapie comportementale
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Nous sommes convaincus que des patients plus impliqués sont plus susceptibles de suivre leur traitement, et que ceux qui le sont moins ont besoin d’encouragements réguliers. C’est pourquoi nous avons développé un modèle d’accompagnement basé sur la thérapie comportementale conçu pour suivre les progrès, informer et motiver les patients tout au long de leur traitement par PPC.
Facile à démarrer, facile à synchroniser
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La synchronisation Bluetooth en arrière-plan facilite grandement le transfert des données de l’appareil². La connectivité entre DreamMapper et certains appareils de traitement Philips permet d’accéder aux résultats de traitement de vos patients, à chaque étape de leur traitement.
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Les patients deviennent acteurs de leur traitement
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En tant que professionnel de santé, vous ne pouvez pas toujours contrôler régulièrement l’assiduité de vos patients. DreamMapper permet aux patients de s’impliquer activement en suivant leurs progrès quotidiens, en définissant des objectifs et des rappels, et en valorisant le chemin accompli. Le contenu pédagogique de l’application apporte un soutien face aux difficultés fréquemment rencontrées lors du traitement par PPC. Pour préparer les consultations, DreamMapper permet également aux patients de générer des rapports qu’ils peuvent ensuite communiquer à leur équipe de soins.
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1. William Hardy,RRT; Jeremy Powers, BS; Jeffrey G. Jasko,MS; Christy Stitt,MS;Gary Lotz,MBA;Mark S.Aloia, PhD: SleepMapper A mobile application and website to engage sleep apnea patients in PAP therapy and improve adherence to treatment: 2014
2. La synchronisation Bluetooth en arrière-plan est prise en charge sur les appareils iOS pour les utilisateurs de DreamStation 2 et sur certains appareils Android (non fabriqués en Chine).
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DreamMapper est un dispositif médical de classe I dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). DreamMapper une application mobile et un site Internet conçus pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d’apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Lire attentivement les instructions d’utilisation.
Mise à jour : Juin 2026
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