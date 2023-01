Assistance complète dédiée à la gestion des alarmes



Les alarmes n’entraînant pas d’actions concrètes mettent à rude épreuve le personnel hospitalier, sont sources de fatigue et peuvent affecter la prise en charge des patients. De plus, s’habituer à ces alarmes peut avoir des conséquences dramatiques pour les patients.Au sein des établissements de santé, la fatigue liée aux alarmes a été identifiée comme le risque technologique le plus élevé¹ et fait l’objet d’une Joint Commission sur les objectifs nationaux en termes de sécurité des patients.Nous sommes parfaitement conscients du problème. C’est pourquoi nous vous aidons à redéfinir votre système de gestion des alarmes à travers des alarmes et notifications concrètes en temps réel, permettant d’accélérer le temps de réponse et les interventions.