* Les brosses à dents Philips Sonicare Power Up et Philips One by Sonicare sont garanties 24 mois. (Veuillez consulter votre manuel d'utilisation). Cette garantie s'ajoute à vos droits de garantie légale. Vos droits de garantie légale comme la garantie légale des vices cachée prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et la loi dite « AGEC » du 10 février 2020 relative à l’économie circulaire, ne sont pas limités par cette garantie de Philips.