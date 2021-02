Tous les produits Philips Personal Care, Mother and Child Care et produits électroménagers sont conçus et fabriqués selon des standards très exigeants. Ils vous apporteront des performances de haute qualité ainsi qu’une facilité d’utilisation et d’installation. Dans le cas où vous rencontreriez une difficulté en installant ou en utilisant votre produit, nous vous recommandons de consulter tout d’abord le manuel d’utilisation ou les informations dans la rubrique « Assistance » de ce site Internet

www.philips.fr/c-m/service-client

Si votre produit s’avérait être en panne, Philips Personal Care, Mother and Child Care et produits électroménagers (ci-après dénommé « Philips »), mettra tout en oeuvre, via votre revendeur, pour réparer ou remplacer votre produit, conformément aux conditions de garantie contractuelle. Conformément au droit français, vous bénéficiez en tout état de cause des conditions de la garantie légale des vices cachés (visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité (visée aux articles L211-1 et suivants du Code de la Consommation). Ces articles sont repris ci-après à la fin de ce document.