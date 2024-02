Si votre produit n'est plus sous garantie, nous nous efforçons de rendre le processus de réparation le plus simple possible. La solution proposée et le coût final dépendront du type de produit, de son âge et des options de transport que vous aurez choisies.

Pour trouver une solution de réparation pour votre produit défectueux, veuillez vous inscrire sur notre portail en ligne.

Pour les machines à café et les produits Avent, veuillez contacter notre équipe Consumer Care.

Remarque : pendant l'enregistrement de votre produit, si vous n'êtes pas satisfait de la solution proposée et ne souhaitez pas continuer, vous pouvez interrompre votre demande à tout moment et contacter notre service consommeteur pour obtenir une assistance supplémentaire.