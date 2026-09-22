Mon aspirateur Philips AquaTrio aspire mal

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Selon votre modèle Philips AquaTrio, la section ci-dessous décrit les opérations d'entretien nécessaires pour garantir des performances durables et une puissance d'aspiration optimale :
Si la puissance d'aspiration de votre aspirateur sans fil Wet & Dry Philips AquaTrio série 7000 n'est pas aussi forte que prévu, il peut y avoir plusieurs raisons.
Certaines pièces de la configuration Aspiration et nettoyage sont obstruées ou bloquées.
Les obstructions sont parfois perceptibles en voyant plus d'eau sur le sol que d'habitude ou lorsque de plus grandes particules de saleté ne sont plus aspirées et retombent sur le sol.
1. Le corps principal est sale ou bouché.
Vérifiez si l'une de ces pièces est obstruée en éteignant d'abord l'appareil et en retirant le réservoir d'eau sale. Retirez ensuite l'obstruction en déplaçant la brosse de nettoyage vers le haut et vers le bas dans le canal d'aspiration du corps principal (voir image A).
2. L'embout AquaSpin est obstrué.
Retirez les brosses de l'embout et déplacez la brosse de nettoyage vers le haut et vers le bas dans le canal d'aspiration de l'embout AquaSpin (voir image B).
3. Les brosses en microfibre de l'embout AquaSpin sont obstruées par des cheveux ou de la saleté.
Éteignez l'appareil et retirez les brosses en microfibre en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez utiliser le manche de la brosse de nettoyage pour débloquer les brosses en microfibre. Vous pouvez retirer les cheveux ou la poussière avec vos doigts ou en passant la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative de manière à couper les cheveux et les fils qui s'y sont enroulés (voir image C).
4. Les bandes d'humidification de l'embout AquaSpin sont obstruées.
Suivez les étapes pour éliminer l'obstruction des bandes d'humidification de l'embout AquaSpin (voir image D) :
Si la puissance d'aspiration de votre aspirateur Philips série 9000 n'est pas aussi forte que prévue, il peut y avoir plusieurs raisons :
Configuration aspiration uniquement
Le filtre est sale
Si le filtre de votre Philips AquaTrio série 9000 est sale, cela peut réduire ses performances. Veillez à nettoyer le filtre au moins une fois par mois si vous utilisez l'appareil régulièrement.
Lorsque le filtre doit être nettoyé, l'icône de nettoyage du filtre s'affiche à l'écran (image a).
Pour des performances optimales, suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer le filtre :
1. Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière (image b1).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le boîtier de filtre et retirer le filtre en mousse (voir image b2).
3. Secouez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour enlever la couche de saleté accumulée dessus. Rincez ensuite le filtre en mousse sous le robinet et essorez-le (image b3)
Remarque : Veillez à ne pas mouiller le boîtier de filtre pendant le nettoyage.
4. Secouez le boîtier de filtre et le couvercle au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière et nettoyez le boîtier de filtre avec un chiffon humide (voir image b4)
Remarque : Ne nettoyez pas le matériau blanc du boîtier de filtre avec un aspirateur, une brosse, de l'eau ou tout autre détergent. Cela endommagerait le matériau.
5. Faites sécher le filtre en mousse et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le replacer dans le boîtier de filtre. Fermez le boîtier de filtre et replacez-le avec le filtre en mousse dans le bac à poussière, puis reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (voir image b5)
Remarque : Veillez à ce que le côté blanc du boîtier de filtre soit orienté vers le haut et ne reconnectez pas l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière sans le boîtier de filtre avec le filtre en mousse.
Le bac à poussière est plein
Si le bac à poussière est plein, les performances de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 peuvent diminuer. Videz régulièrement le bac à poussière et assurez-vous que la saleté ne dépasse jamais l'indicateur « Max ». Cela permet d'éviter une obstruction prématurée du filtre (image c1).
Pour des performances optimales, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton pour libérer l'aspirette 3 en 1 du bac à poussière (image c2).
2. Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière (image c3).
3. Videz le bac à poussière dans une poubelle (image c4).
4. Replacez le boîtier de filtre sur le bac à poussière (image c5).
5. Reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière. Veillez d'abord à connecter la partie arrière, puis à connecter la partie avant de manière à entendre un clic (image c6).
Le bac à poussière est sale
Si le bac à poussière est sale, les performances de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 peuvent diminuer. Pour des performances optimales, nettoyez le bac à poussière et le cyclone chaque fois que vous le videz et suivez les étapes ci-dessous ou regardez la vidéo :
1. Retirez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse (image d1).
2. Videz le bac à poussière dans une poubelle (image d2).
3. Rincez l'intérieur du bac à poussière et le cyclone au robinet (image d3).
Remarque : Ne passez pas le bac à poussière au lave-vaisselle et veillez à ce que les connecteurs électroniques soient complètement secs avant d'utiliser à nouveau l'appareil
4. Laissez le bac à poussière et le cyclone sécher complètement (image d4).
5. Replacez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse une fois le bac à poussière complètement sec (voir image d5).
6. Reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (image d6).
Remarque : Ne reconnectez pas l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière sans le filtre éponge dans le porte-filtre.
Le boîtier de filtre n'est pas correctement connecté au bac à poussière
Si des pièces du bac à poussière ne sont pas correctement connectées à l'aspirette 3 en 1, cela peut entraîner une perte de puissance d'aspiration. Veillez à fixer correctement le boîtier de filtre au bac à poussière.
Le bac à poussière n'est pas correctement attaché à l'appareil
Si le bac à poussière n'est pas correctement attaché à l'aspirette 3 en 1, cela peut entraîner une perte de puissance d'aspiration. Veillez à bien attacher le bac à poussière à l'appareil.
Certaines parties de la configuration aspiration uniquement sont obstruées ou bloquées
Le tuyau, le tube, le suceur ou le cyclone de votre aspirateur Philips série 9000 peut s'obstruer ou se bloquer. Cela peut affecter la puissance d'aspiration. L'appareil pourrait ne pas aspirer la saleté comme prévu, car l'air ne peut pas passer aussi facilement qu'il le devrait.
Pour des performances optimales, vérifiez les pièces suivantes :
- Cyclone : le cyclone se trouve dans le bac à poussière. Retirez la saleté et les cheveux collés sur le cyclone ou emmêlés autour.
- Suceur : des cheveux ou de la saleté peuvent obstruer la brosse rotative : Éteignez l'appareil et retirez les cheveux ou les fils emmêlés de la brosse en faisant glisser d'une main la brosse rotative vers le bas.
Astuce : vous pouvez également passer une lame de paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux et les fils enroulés autour de celle-ci.
- Le canal d'aspiration derrière la brosse rotative est obstrué : retirez la brosse rotative, recherchez les éventuels corps étrangers qui pourraient s'y trouver et retirez-les le cas échéant.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire.
Des pièces de la configuration Aspiration et nettoyage sont obstruées ou bloquées
Le flexible ou la conduite d'eau de votre système d'aspiration et nettoyage AquaTrio série 9000 peut se boucher pendant l'utilisation. Des cheveux emmêlés peuvent également bloquer les éléments en microfibre de la brosse AquaSpin. L'appareil pourrait ne pas nettoyer votre sol comme prévu.
Pour des performances optimales, vérifiez les pièces suivantes :
1. La conduite d'eau du module humide et/ou de la brosse AquaSpin est sale ou bouchée. Vérifiez si l'une de ces pièces est obstruée en détachant la brosse AquaSpin. Retirez les pièces concernées, puis nettoyez-les afin de les déboucher en insérant la brosse de nettoyage par les deux ouvertures dans le canal d'aspiration (image e).
2. Brosse AquaSpin : les brosses en microfibre sont obstruées par des cheveux ou de la saleté. Éteignez l'appareil et retirez les brosses en microfibre en les faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez utiliser le manche de la brosse de nettoyage pour débloquer les brosses en microfibre. Vous pouvez retirer les cheveux ou la poussière avec vos doigts ou en passant la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative de manière à couper les cheveux et les fils qui s'y sont enroulés.
3. Réservoir d'eau sale : Le tamis du réservoir d'eau sale n'était pas assez sec avant d'être réutilisé. Nettoyez et séchez le réservoir d'eau sale avant de l'utiliser de nouveau.
Il se peut également que le réservoir d'eau sale soit mal inséré. Insérez correctement le réservoir d'eau sale dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Plusieurs causes peuvent être à l'origine d'une diminution des performances de votre Philips AquaTrio Pro. Découvrez ci-dessous comment résoudre facilement le problème par vous-même.
L'appareil n'a pas été nettoyé
Nous vous recommandons de rincer votre Philips AquaTrio Pro après chaque utilisation pour empêcher l'accumulation de saletés et la multiplication des bactéries à l'intérieur. Si vous ne rincez pas l'appareil après chaque utilisation, celui-ci risque de dégager une odeur désagréable (image a).
L'intérieur de l'embout du combiné aspirateur/balai est trop sale
Vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'embout du combiné aspirateur/balai et de son couvercle avec un chiffon humide (image b).
Les brosses rotatives sont trop sales
Les brosses rotatives se nettoient lorsque vous rincez votre AquaTrio Pro après utilisation. Si les brosses sont toujours sales après le rinçage, vous pouvez les détacher de l'embout et les nettoyer à l'eau du robinet chaude ou froide. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer les brosses rotatives :
1. Retirez les brosses rotatives de l'embout du combiné aspirateur/balai en les tenant par les poignées vertes.
2. Nettoyez les brosses rotatives en les rinçant sous l'eau du robinet. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un produit d'entretien ménager liquide ou un peu de liquide vaisselle.
3. Placez les brosses rotatives sur leur couvercle propre pour qu'elles sèchent.
4. Remettez les brosses en place. Assurez-vous que les brosses rotatives sont sèches lorsque vous les replacez dans l'appareil. Si elles ne sont pas sèches, le système actif de protection peut s'activer lorsque vous allumez l'appareil et que les brosses rencontrent une résistance trop importante due à l'excédent d'eau.
Remarque : les brosses rotatives ne passent pas à la machine à laver.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire.
Si votre aspirateur Philips AquaTrio devient moins performant, lisez attentivement les solutions suivantes.
Le système actif de protection est activé
Cela se produit dans les circonstances suivantes :
• L'appareil a aspiré un objet autre que de la saleté ou du liquide
• Les brosses rotatives sont trop mouillées
• Les brosses ont rencontré une trop grande résistance (en passant sur un tapis)
Solution en cas d'activation du système actif de protection :
1. Éteignez l'appareil en relâchant le bouton marche/arrêt. Mettez l'appareil à la verticale en position de rangement (« clic ») et débranchez-le. Si l'objet aspiré est le cordon d'alimentation d'un autre appareil, débranchez également cet appareil.
2. Ouvrez le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai, retirez le couvercle des brosses rotatives et extrayez l'objet. Si vous ne trouvez pas l'objet, retirez les brosses rotatives.
3. Si le système actif de protection a été activé parce que les brosses rotatives sont trop mouillées, retirez les brosses rotatives et essorez-les au-dessus d'un évier. Replacez les brosses essorées dans l'appareil.
4. Mettez en place le couvercle des brosses rotatives et fermez le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai. Appuyez sur le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai pour le verrouiller (« clic »). Remarque : Veillez à fermer le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai correctement, ou l'appareil ne se réinitialisera pas.
Le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai n'est pas correctement fermé
Assurez-vous que les brosses rotatives et leur couvercle sont correctement montés sur votre Philips AquaTrio. Fermez correctement le couvercle de l'embout du combiné aspirateur/balai. Veillez à appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se bloque avec un « clic ».
L'intérieur de l'embout du combiné aspirateur/balai est trop sale
Nettoyez les brosses rotatives en les rinçant à l'eau du robinet. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un produit d'entretien ménager liquide ou un peu de liquide vaisselle pour nettoyer les brosses rotatives. Nettoyez l'intérieur de l'embout du combiné aspirateur/balai et de son couvercle à l'aide d'un chiffon humide.
Les brosses rotatives ne sont pas en place
Placez les brosses rotatives dans l'embout du combiné aspirateur/balai de votre aspirateur.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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