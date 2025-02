Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Les grands boutons de contrôle ronds situés en bas des coques facilitent l'utilisation de ce casque par des enfants. Les coques sont d'ailleurs plus petites et dotées de coussins doux pour offrir un confort optimal. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.